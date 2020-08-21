Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Глава компании Facebook Марк Цукерберг в рамках антимонопольного разбирательства дал показания на слушаниях Федеральной торговой комиссии (FTC) США. Об этом 20 августа со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

Слушания, на которых обсуждались вопросы возможного нарушения антимонопольного законодательства со стороны Facebook, проходили на этой неделе в течение двух дней в дистанционном формате. Отмечается, что в них приняли участие представители некоторых штатов.

О содержании ответов Цукерберга не сообщается.

«Мы стремимся сотрудничать с Федеральной торговой комиссией США в расследовании и отвечать на вопросы, которые могут возникнуть», — приводит газета слова представителя компании Криса Сгро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная торговая комиссия (FTC) США рассматривала возможность получения показаний под присягой от руководства компании Facebook в рамках ведущегося антимонопольного расследования.

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