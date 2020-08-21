Тегеран, , 08:57 — REGNUM 20 августа президент Ирана Хасан Рухани, выступая по случаю Дня национальной обороны страны, заявил, что за последние пять лет страна поднялась в оборонной мощи с 23-ей до 14-ой строчки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии открытия последних оборонных достижений Ирана, которая проходила в режиме онлайн, Рухани отметил, что на сегодняшний день Исламская Республика стремится добиться поэтапного прогресса в оборонной промышленности.

Он подчеркнул, что, к счастью, Иран добился больших успехов в военной сфере. Президент отметил, что иранская современная военная техника расширила возможности страны.

Восхваляя ракетную мощь Ирана, он сказал, что в ходе церемонии была представлена иранская ракета, которая сбила стелс США RQ-4 над Персидским заливом. Президент страны также заявил, что крылатые ракеты имеют большое значение для страны, так как лучше маскируются и точнее поражают цель.