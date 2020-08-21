Тегеран, , 09:00 — REGNUM 20 августа глава штаба по управлению операциями против коронавирусной инфекции в Тегеране Алиреза Зали объявил, что связанные с вирусом ограничения будут продлены еще на неделю. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Зали отметил, что только 1/3 сотрудников будут присутствовать на своих рабочих местах на следующей неделе, а остальным рекомендовано работать дома. Он сообщил, что за последние 24 часа было выявлено 515 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Он подчеркнул, что восемь процентов пациентов нуждаются в госпитализации, при этом примерно 480 человек получают амбулаторные услуги. Зали сообщил, что состояние распространения инфекции в Тегеране до сих пор не претерпело ощутимых изменений, в связи с чем Тегеран находится в красной зоне.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 153 иранца умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число погибших достигло 20 125.