Нью-Йорк, США, 21 августа 2020, 02:46 — REGNUM Действия США, которые пытаются восстановить санкции ООН в отношении Ирана, лишены здравого смысла, говорится в комментарии постоянного представительства КНР при организации в Twitter.
Китайские дипломаты также считают обращение Вашингтона незаконным. В комментарии подчеркивается, что эти намерения США не имеет никакой поддержки в Совбезе ООН и в международном сообществе.
В постпредстве также сообщили, что посол Китая Чжан Цзюнь направил генсеку ООН письмо с изложением позиции китайских властей относительно действий американской стороны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия потребовала провести 21 августа экстренное заседание СБ ООН из-за инициативы США в одностороннем порядке ввести санкции против Ирана.
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