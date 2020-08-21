Нью-Йорк, США, , 02:46 — REGNUM Действия США, которые пытаются восстановить санкции ООН в отношении Ирана, лишены здравого смысла, говорится в комментарии постоянного представительства КНР при организации в Twitter.

Китайские дипломаты также считают обращение Вашингтона незаконным. В комментарии подчеркивается, что эти намерения США не имеет никакой поддержки в Совбезе ООН и в международном сообществе.

В постпредстве также сообщили, что посол Китая Чжан Цзюнь направил генсеку ООН письмо с изложением позиции китайских властей относительно действий американской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия потребовала провести 21 августа экстренное заседание СБ ООН из-за инициативы США в одностороннем порядке ввести санкции против Ирана.

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