Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Администрация США планирует небольшую часть из замороженных на американских счетах средств правительства Венесуэлы направить на помощь в борьбе с распространением в латиноамериканской стране нового коронавируса. Об этом 20 августа сообщает газета The Washington Post.

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По данным газеты, из более $300 млн, арестованных США, около $20 млн будет направлено в Боливарианскую Республику через международные организации здравоохранения. Предполагается, что в ближайшие недели 65 тысяч медицинских работников республики, ведущих борьбу с пандемией коронавируса, начнут ежемесячно получать электронные переводы в размере $100 долларов, что значительно превышает их среднюю заработную плату.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэлу доставлены 450 комплектов — более 43 тысяч тест-систем российского производства для диагностики нового типа коронавируса.

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