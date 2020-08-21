Брюссель, , 02:05 — REGNUM Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии у США права на использование механизма восстановления санкций против Ирана в связи с отказом американцев от Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в распространённом 20 августа заявлении Борреля.

Европейский дипломат сообщил, что принимает к сведению заявление США «относительно так называемого механизма восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН», но и впредь будет делать всё возможное для реализации СВПД всеми сторонами. По мнению Борреля, «СВПД остаётся ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения» ядерного оружия, способствующим укреплению региональной безопасности.

«США в одностороннем порядке прекратили своё участие в СВПД 8 мая 2018 года и впоследствии не участвовали ни в каких мероприятиях, связанных с СВПД. Поэтому США не могут рассматриваться в качестве государства — участника СВПД в целях возможного пересмотра санкций, предусмотренного резолюцией», — говорится в заявлении Борреля.

Напомним, что в соответствии с условиями СВПД, процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки может запустить любой участник соглашения, в число которых входят США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. США в одностороннем порядке вышли из СВПД в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, американский госсекретарь Майк Помпео 20 августа подал в Совет Безопасности ООН документы для запуска процесса восстановления санкций против Ирана. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что попытка США провести резолюции по антииранским санкциям встретит противодействие со стороны России.

Читайте также: Россия требует экстренной встречи СБ ООН по санкциям США против Ирана

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп запустил процесс восстановления антииранских санкций в ООН