Бамако, , 01:15 — REGNUM Воздушные и сухопутные границы Мали будут открыты с 21 августа решением национального комитета спасения народа (НКСН), который был создан военными, устроившими мятеж в стране, передает телеканал ORTM.

В комитете также отметили, что для обеспечения безопасного перемещения людей и их имущества будут приятны все возможные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа НКСН распорядился до дальнейшего уведомления закрыть границы Мали и ввести в стране комендантский час в ночное время.

Читайте ранее в этом сюжете: Мятежники в Мали объявили о закрытии границ и введении комендантского часа