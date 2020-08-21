Москва, , 01:18 — REGNUM На прошедшей неделе 54 летательных аппарата иностранных государств (40 самолётов-разведчиков и 14 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 21 августа опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО восемь раз вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 298 лётных смен на 80 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 800 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 17,7 тыс. практических мероприятий на 145 полигонах. Проведено около 1,8 тыс. занятий по вождению, из них 48% ночью. Десантниками было выполнено более 9,3 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 110 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более одной тысячи солдат и сержантов. Поступили на военную службу 4 офицера.

В рамках гособоронзаказа поставлены в войска боевые машины пехоты БМП-3 и вертолёты Ми-28УБ.

Как сообщало ИА REGNUM, российский истребитель Су-27 осуществил перехват самолёта-разведчика ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря.

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