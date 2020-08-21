Иерусалим, , 00:36 — REGNUM Истребители Израиля вечером 20 августа нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«В течение дня из сектора Газа в Израиль запускали взрывные шары. В ответ наши истребители только что нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа, которые использовались для строительства туннелей. Мы будем продолжать действовать по мере необходимости против любых попыток причинить вред израильскому гражданскому населению», — говорится в сообщении военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Газы в сторону территории Израиля было произведено два ракетных пуска. Отмечается, что они взорвались на территории палестинского анклава.

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