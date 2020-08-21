Киев, , 00:01 — REGNUM Встреча в «Нормандском формате» на уровне советников состоится в Париже, заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 20 августа в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, советники начнут готовить встречу лидеров «Нормандской четвёрки», которая пройдёт в Берлине.

«Буду рекомендовать президенту Украины, прежде всего, добиться встречи в Берлине — насколько мне известно, в Париже уже состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине», — рассказал Кравчук.

Он отметил, что попросит президента Украины Владимира Зеленского решить во время саммита вопрос о выборах в Донбассе, поскольку в рамках ТКГ этот вопрос не может быть решён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-службе офиса президента Украины рассказали, что в ходже заседания ТКГ были согласованы четыре новых участка разведения сил в Донбассе, а также 20 участков разминирования.

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