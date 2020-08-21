Киев, 21 августа 2020, 00:01 — REGNUM Встреча в «Нормандском формате» на уровне советников состоится в Париже, заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 20 августа в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, советники начнут готовить встречу лидеров «Нормандской четвёрки», которая пройдёт в Берлине.
Он отметил, что попросит президента Украины Владимира Зеленского решить во время саммита вопрос о выборах в Донбассе, поскольку в рамках ТКГ этот вопрос не может быть решён.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-службе офиса президента Украины рассказали, что в ходже заседания ТКГ были согласованы четыре новых участка разведения сил в Донбассе, а также 20 участков разминирования.
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