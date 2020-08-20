Париж, , 23:56 — REGNUM Процесс восстановления антииранских санкций через Совет Безопасности ООН не поддержали три европейских участника Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемой ядерной сделки).

20 августа Франция, Германия и Великобритания опубликовали соответствующее коммюнике, в котором напомнили, что США покинули ядерную сделку.

«Мы не можем одобрить эту инициативу, которая не совместима с нашими усилиями в поддержку СВПД», — говорится в документе.

Евротройка напомнила, что вопрос соблюдения Ираном условий ядерной сделки должен рассматриваться «в рамках диалога между участниками договора и совместной комиссией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США пытаются возобновить действие ряда резолюций СБ ООН, которые ввели бы против Ирана прежние санкции — якобы за несоблюдение ядерной сделки.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп запустил процесс восстановления антииранских санкций в ООН