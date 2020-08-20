Москва, 20 августа 2020, 23:34 — REGNUM Россия потребовала провести 21 августа экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения США о введении санкций против Ирана, сообщил 20 августа журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, Россия требует утром 21 августа провести открытое заседание Совбеза ООН из-за последних событий вокруг резолюции 2231.
Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео официально известил Совбез ООН о том, что США в одностороннем порядке восстанавливают пакет санкций против Ирана через 30 дней. При этом Помпео заявил, что Вашингтон надеется, что СБ ООН поддержит это предложение США.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа Совбез ООН отверг американскую резолюцию о введении оружейного эмбарго против Ирана.
Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме осудили намерение США вернуть санкции в отношении Ирана