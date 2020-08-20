Абуджа, , 23:34 — REGNUM С осуждением военного мятежа в Мали выступил нигерийский МИД, сообщает 20 августа Anadolu.

Нигерийский министр иностранных дел Джеффри Онияма заявил в связи с мятежом, который произошёл 18 августа, что правительство Нигерии безоговорочно осуждает государственный переворот.

Абуджа потребовала от организаторов мятежа отказаться от своей незаконной затеи и срочно вернуть власть законно избранному руководству Мали.

ИА REGNUM)». Онияма «Мы приветствуем срочную активацию резервных сил ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств — прим.)».

Как отмечает агентство, экс-президент Нигерии Гудлак Джонатан, находившийся в Бамако как спецпосланник, уехал из Мали перед самым началом мятежа. Он находился в Мали на переговорах по поводу урегулирования политического кризиса в стране (предшествовавшего перевороту).Как ранее сообщало ИА REGNUM, французский военные контингент остаётся в Мали, несмотря на переворот. Мятежники хотят назначить в стране временного президента.

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