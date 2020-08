20 августа 2020 | Время чтения 6 мин

Марьян Сидорив, , 23:33 — REGNUM С одной стороны — Беларусь. Президентские выборы там прошли, highly likely (весьма вероятно), с неимоверными фальсификациями. Highly likely потому, что в установлении точных результатов никто не заинтересован. Во всяком случае, сидящая в Литве оппозиция, уже формирующая альтернативную структуру власти, не видит возможности для пересчета голосов на президентских выборах. «Мы точно знаем, что часть бюллетеней уничтожена. Поэтому пересчет голосов технически невозможен» (Мария Колесникова, член Координационного совета оппозиции).

Украина

Хотя доказанное уничтожение части бюллетеней было бы «убойным» аргументом в пользу вильнюсских сидельцев, в то время как их отказ играет в пользу Александра Лукашенко. Так что, возможно, «мы точно знаем» (we know for sure) станет новым мемом нынешнего политического сезона, подобно бессмертному творению англичанки Терезы Мэй.

Тем не менее, Европа отреагировала на ситуацию. На видеоконференции лидеров Совета Европы 19 августа было решено, что «поскольку выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми и не соответствовали международным стандартам, ЕС не признает результаты». Далее все по сценарию: лидеры «осуждают», «ожидают», подтверждают и, возможно, наложат санкции на лиц, ответственных за насилие. Но никаких санкций на страну, ее промышленность и торговлю.

(Ха, попробовали бы они заблокировать санкциями это бутылочное горлышко сухопутных китайских поставок в Европу. В канун «нового пришествия коронавируса»! Только под сильнейшим прессингом США. А американцам сейчас не до того, там «blacks are armed», чернокожие американцы вооружаются неимоверными темпами: Филип Смит, президент Национальной афроамериканской ассоциации владельцев оружия, заявил, что членство в его организации увеличивается почти на 2000 человек в день — «цифра, которую он обычно видел ежегодно»).

Но, в любом случае, реакция Европы на белорусские нарушения избирательных норм, пусть и вялая, но имеет место.

С другой стороны — Украина. Где 25 октября планируется провести местные выборы. И где власть не стала особо заморачиваться демократическими нормами и даже ожидать самого дня выборов: она просто отказала в праве голоса более чем пятистам тысячам украинцев. «8 августа 2020 года ЦИК приняла постановление № 161 «О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года». Мотивация — невозможность обеспечить должную безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время проведения выборов.

Выборы на Украине Russianname

Пока принято решение, что выборов не будет в 10 объединенных территориальных громадах-общинах (ОТГ) Донецкой и 8 громадах Луганской областей, подконтрольных Украине. Объяснение не стоит доброго слова. Во-первых, на линии соприкосновения уже 25 дней стоит тишина, что украинская власть ставит себе в заслугу. Во-вторых, во время президентских и парламентских выборов 2019 года таких ограничений не было, хотя тогда там гремело вовсю. И, в-третьих, главные «хранители безопасности» ничего о подконтрольной Украине территориях не говорили — только о невозможности обеспечить безопасность на другой стороне, на «временно оккупированных территориях». То есть, «по сути ЦИК совершила подлог и манипулятивно отменила выборы на подконтрольных территориях, при этом ссылаясь на позицию правоохранительных органов, которая касается совершенно других населенных пунктов — на неподконтрольных территориях» (Артем Захаров, адвокат).

Версий причин принятия такого решения масса — от военно-бытовых до стратегических.

Большая часть ОТГ, попавших под нож Центральной Избирательной Комиссии, в настоящее время управляются не местными избранными Советами-Радами, а военно-гражданской администрацией (ВГА). Эти ВГА были созданы как временные государственные органы на территориях, прилегающих к районам боевых действий и напрямую подчиняются Службе Безопасности Украины и Верховному Главнокомандующему, то есть президенту.

Украинские силовики. Донбасс Mvs.gov.ua

Военное администрирование — это практически бесконтрольное распоряжение на соответствующей территории (война все спишет). Но, главное, деньги. 27 июля ВГА была создана в Лисичанске, в городе, контроль над которым был восстановлен Украиной 6 лет назад. Естественно, возник вопрос: «В городе работали и исполком, и все коммунальные предприятия. На каких основаниях вводят ВГА?». И сразу возник вариант ответа — в бюджете Лисичанска, города с менее чем стотысячным населением, есть 70 миллионов гривен. И причина появления ВГА, по мнению бывшего городского головы Лисичанска Сергея Шилина, «в тех 70-ти миллионах, которые есть в горбюджете». А что, для украинской провинции совсем неплохие деньги…

Поэтому первая версия — давление нынешних администраторов, не желающих терять кормушку.

Вторая версия — прогностическая. Парламентские выборы 2019 года показали, что восток Украины, Донецкая и Луганская область — это электоральная база «Оппозиционной платформы — За Жизнь» (ОПЗЖ), наиболее вероятного противника президентской партии «Слуга народа» в обозримом будущем. На выборах ОПЗЖ в этих областях победила — В Луганской области 49,83% против 28,83 у «Слуг», в Донецкой 43,41 на 27,19%. В условиях, когда «Слуга народа» была уверена, и правильно уверена, в своей итоговой победе, такая электоральная потеря была допустима.

Но с тех пор рейтинг «Слуг народа» неуклонно стремится вниз и допускать дальнейшее усиление своего электорального конкурента в его базовом регионе становится неразумно. Пусть эти выборы местные, не парламентские или президентские, но ведь именно «на местах» формируются электоральные симпатии. Поэтому регион просто исключили из гонки.

Можно предложить еще одну, третью версию, «интеллектуальную». Киевская власть, все-таки, в итоге будет вынуждена как-то исполнять парижские договоренности «Норманди». Иначе Макрон с Меркель «не поймут». Поэтому регион выводят из октябрьских местных выборов с тем, чтобы попытаться провести их спустя некоторое время, после решения вопроса об особом статусе районов мятежа, ныне Украине неподконтрольных. Инсургенты в таком случае будут вынуждены пойти на такие выборы: по украинскому законодательству, под контролем украинских силовиков и под омофором украинской избирательной комиссии. Таким образом возможно восстановление территориальной целостности страны на востоке и возврат контроля Киева, над российско-украинской границей.

Украинская бронетехника в Донбассе VYACHESLAV ABROSKIN

Версия вполне допустимая, но такое развитие событий в перспективе опаснее для унитарности Украины, чем все восточные мятежи. Потому что у Западной Украины опыт сепаратизма, начиная с «Галицкой ассамблеи», побольше будет и она наверняка захочет «особого статуса» по образцу и подобию Донеччины.

Все это варианты будущего. А на сегодняшний день есть факт: громадную массу избирателей отдельно взятого региона лишили базового права демократии — избирать и быть избранным. Будут ли теперь эти выборы «свободными, справедливыми и соответствующими международным стандартам» (основное требование ЕС)? Ведь здесь с полным основанием можно усмотреть и нарушение Конституции, и тоталитаризм, и терроризм, и сегрегацию, и, при желании, даже геноцид.

Но сейчас, как по мне, интереснее всего: а как ответит на украинский «электоральный финт» повивальная бабка всех демократий, старушка-Европа? Или, по уже сформированной привычке, просто промолчит?