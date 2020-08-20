Иерусалим, , 23:05 — REGNUM Удары по объектам ХАМАС в секторе Газа нанесла Армия обороны Израиля 20 августа, сообщает Военный обозреватель.

Отмечается, что таким образом израильские войска ответили на ракетные пуски из Газы, которых сегодня было зафиксировано два. Ракеты, как утверждается, упали на пустырях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильтяне на танках атаковали посты ХАМАС в Газе. Это было сделано в ответ на пуск шаров со взрывчаткой из Газы.

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