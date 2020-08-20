София, , 23:03 — REGNUM Здание МВД Болгарии участники акций протестов закидали яйцами, помидорами и рулонами туалетной бумаги, сообщает 20 августа ТАСС.

Напомним, антиправительственные протесты продолжаются в Болгарии 43-й день подряд.

Акция протеста началась вечером в центре Софии, где расположены здания правительства, парламента и администрации президента.

После того как протестующим сообщили о том, что полиция провела обыски в доме одной из активисток протеста, несколько сотен протестующих пошли в сторону здания МВД.

Дежуривших у здания полицейских протестующие попросили отойти, а затем здание МВД было закидано сотнями яиц, помидорами и рулонами туалетной бумаги.

Акции протеста продолжаются в Пловдиве, Варне, Бургасе, Стара Загора и других городах Болгарии. Протестующие требуют отставки правительства.

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