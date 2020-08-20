Париж, , 22:53 — REGNUM Операция «Бархан» в странах Сахеля (Мали, Чад, Нигер, Буркина-Фасо и Мавритания) будет продолжена, написала 20 августа французский министр обороны Флоранс Парли в Twitter.

Французские солдаты в Мали U.S. Air Force

Комментируя произошедший в Мали военный мятеж, Парли напомнила, что французские военные находятся в странах Сахеля в соответствии с решение Совбеза ООН, а на малийской территории — по просьбе самих её жителей.

Парли «Французские военные совместно с вооружёнными силами стран Сахело-сахарского региона и европейскими партнёрами продолжают выполнять свои обязанности в целях обеспечения всеобщей безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне военного переворота в Мали, произошедшего 18 августа 2020 г., французский президент Эммануэль Макрон заявил, что власть в африканской стране должна вернуться к гражданскому населению.

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