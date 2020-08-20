Вашингтон, , 22:19 — REGNUM Документы для запуска процесса восстановления санкций против Ирана подал в Совет Безопасности ООН американский госсекретарь Майк Помпео, сообщается в опубликованном 20 августа заявлении Госдепа.

Уточняется, что Помпео подал в СБ ООН на рассмотрение два документа.

Претензии, которые, согласно этим бумагам, предъявляет Вашингтон Тегерану, заключаются в мнимом нарушении иранской стороной Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемая ядерная сделка).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона заявила, что будет противостоять в СБ ООН попыткам США возобновить действие антииранских резолюций.

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