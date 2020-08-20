Бамако, , 22:02 — REGNUM «Президент переходного периода» будет назначен в Мали, заявил представитель военных мятежников Исмаэль Ваг, передаёт 20 августа France24.

Ваг пояснил, что военные, от лица которых он выступает, приняли решение: Мали будет временно управлять «переходный совет», во главе которого будет находиться «президент переходного периода».

По словам Вага, не обязательно первым лицом государства будет назначен военный. Чтобы этот «переход» начался, мятежники стараются наладить связи с внешним миром и обрести поддержку внутри страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военные с базы Кати в пригороде Бамако устроили военный переворот 18 августа. Президент Ибрагим Кейта, находящийся в заложниках на военной базе, подал в отставку.

Мали закрыла границы, в стране действует комендантский час. Мятежники выпустили из тюрем политических противников Кейты из «Движения 5 июня — Объединения патриотических сил».

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