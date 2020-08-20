Балашиха, Московская область, , 21:38 — REGNUM Обнуление президентских сроков решило очень важную проблему — c внутриполитической повестки был снят довольно болезненный вопрос по поводу преемника действующего президента, заявил политолог Александр Дорохов.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теоретически благодаря «обнулению» Путин может оставаться во власти так долго, насколько это необходимо для того, чтобы лидеры оппозиции окончательно ушли на пенсию и не являлись бы конкурентами его преемников. Ведь особо «зачищать» политическое поле и не требуются — все основные известные лидеры оппозиции в России из далеких 90-х, а у политиков нового формата явно мало шансов на победу. Велика вероятность, что через 15 лет Россия придет не только без политических конкурентов действующей власти, но и без известных и авторитетных кандидатов на пост президента», — уверен Дорохов.

На сегодняшний день сильно возросла роль так называемого «протестного голосования». Эксперт уверен, что при сохранении такой тенденции в будущем фокус с «никому не известным преемником» не пройдет. Поэтому, по всей видимости, Кремль, вместо «доставания на свет» зрелых чиновников будет одновременно взращивать профессионалов и звезд в одном лице. По некоторым данным, была дана команда на проработку некоего «зеленого списка». Есть вероятность, что кто-то из него может занять пост президента России в будущем.

По словам эксперта, возможно, в этот список входит Жан-Поль Чуркин, общественный и политический деятель, финансовый аналитик, главный эксперт по госзакупкам Администрации города Балашиха, а также вице-президент Регионального общественного фонда поддержки науки и политики. «Если изучить то, как он набирает обороты в СМИ и социальных сетях, можно заметить, как идет активный поиск ниши, имиджа и формирование его как политика. Скорее всего, по таким лекалам будут выстраиваться образы остальных молодых политиков, и кто-то из них станет тем самым преемником», — говорит политолог.