Брегансон, Франция, , 21:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали все стороны конфликта в Восточном Средиземноморье к сдержанности, 20 августа сообщает Agence France-Presse.

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель Elysee.fr

Заявление было сделано на совместной пресс-конференции после переговоров между Макроном и Меркель в форте Брегансон на юге Франции. Лидеры Германии и Франции намерены продолжить переговоры по острому вопросу в ближайшие дни.

Турция, Греция, Кипр и Египет продолжают споры из-за геологоразведки на спорных участках в Восточном Средиземноморье. Правительство Турции занимает бескомпромиссную позицию.

Читайте также: Греция и Египет подписали соглашение об особой экономической зоне