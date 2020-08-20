Москва, , 21:30 — REGNUM Вынесенный вердикт по делу об убийстве в феврале 2005 года бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири должен помочь укреплению сплочённости жителей страны во имя общенациональных интересов.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 20 августа.

«Рассчитываем, что вынесенный 18 августа с. г в Гааге вердикт будет правильно воспринят всеми ливанцами, побуждая их к укреплению сплочённости во имя общенациональных интересов», — говорится в сообщении.

В заявлении сказано, что сам Харири «всегда последовательно и бескомпромиссно выступал в защиту единства и неделимости Ливана». Захарова отметила, что политикам Ливана необходимо «объединиться, чтобы общими усилиями вывести свою отчизну из затянувшегося кризиса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вердикт по делу об убийстве Харири спецтрибунал по Ливану огласил 18 августа 2020 г. Согласно заключению спецтрибунала, ни сирийские власти, ни «Хезболла» не являются виновниками гибели Харири — доказательств из вины не найдено.

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