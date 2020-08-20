Москва, , 21:15 — REGNUM В ответ на диверсии украинских спецслужб на территории РФ российская сторона может организовать аналогичные акции, однако более жёсткие и профессиональные. Об этом заявил писатель Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Захар Прилепин Евгения Давыдова

Комментируя попытку украинских спецслужб организовать в России захват и вывоз на территорию Украины одного из лидеров ополчения Донбасса, писатель отметил, что Россия в состоянии дать жёсткий ответ на подобные действия.

«Если Россия будет адекватно отвечать, то я боюсь за этих ребят. Я не думаю, что нам стоит гадать, как мы можем отреагировать. У наших спецслужб заготовлены самые разные варианты. Вариантов более чем достаточно и на линии фронта, и за линиями фронта, и в Киеве, и где угодно», — заявил Прилепин.

Напомним, ФСБ России помешала Службе безопасности Украины похитить в московском регионе одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Непосредственно при попытке похищения задержаны семь граждан России. Координаторами спецоперации СБУ были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, добавили в ФСБ.

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