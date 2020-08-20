Иерусалим, , 21:04 — REGNUM Подозрительная активность на одном из участков израильско-ливанской границы зафиксирована 20 августа Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает «Военный обозреватель».

Израильские военные подняты по тревоге, как отмечается, «на фоне ожидаемой уже несколько недель атаки со стороны «Хезболлы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обмен ракетными ударами Израиля и «Хезболлы» прекратился в связи с трагическим происшествием в порту Бейрута 4 августа 2020 г., когда в результате взрыва на складе погибли порядка 180 человек.