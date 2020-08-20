Москва, , 20:58 — REGNUM Сегодня, 20 августа, президент России Владимир Путин режиме видеоконференции провёл встречу с выпускниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Завершающий образовательный модуль программы проходит на текущей неделе в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Очень рад вас видеть и хочу от души поздравить вас с окончанием программы Высшей школы государственного управления, которая за три года по сути стала настоящей кузницей управленческих кадров, — обратился к слушателям программы подготовки кадрового резервапрезидент страны президент России Владимир Путин. — Хотел бы отметить, что участники программы востребованы практически на всех уровнях власти. Среди выпускников — руководители 29 регионов, пять федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной думы, мэры крупных городов. Причём нередко назначения на такие высокие, ответственные должности происходят или происходили прямо в процессе обучения. Некоторые ваши коллеги уже возглавили федеральные министерства: господин Мурашко у нас министр здравоохранения, министр транспорта. Трое участников текущей программы стали временно исполняющими обязанности глав субъектов федерации, и уже совсем скоро, в начале сентября, им предстоит заручиться поддержкой жителей тех регионов, где они сейчас работают».

Президент России отметил, что участниками программы выступают и победители конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей»: «Очень важно, что с самого начала было принято принципиальное решение, что участвовать в образовательной программе могут не те, за кого, знаете, кто-то попросил, кто использовал так называемое телефонное право, а именно настоящие профессионалы, на деле, на реальных проектах уже доказавшие свою способность работать, брать ответственность на себя, отвечать на те вызовы, с которыми сталкиваются страна, регионы, добиваться изменений, причем как на уровне отдельных муниципалитетов, так и целых регионов, на госслужбе, в бизнесе, и, конечно, достойно проявившие себя участники открытого конкурса «Лидеры России». Очень рассчитываю, дорогие друзья, что вы уже формируете и будете формировать свои будущие команды также на основе понятных, прозрачных, ясных принципов, широко использовать механизмы открытого кадрового отбора, когда сами возглавите какие-то структуры или, даст бог, регионы целые, министерства, будете привлекать молодых, талантливых, увлечённых людей к решению задач развития городов и, как я уже сказал, регионов страны».

Президент подчеркнул важность регионального модуля программы кадрового резерва: «Знаю, что свои дипломные, выпускные проекты вы готовили, что называется, «на земле»: работали на территориях по приглашению выпускников программы — руководителей субъектов федерации, выезжали на места, разбирались в разных ситуациях, в том числе в достаточно сложных. Уверен, что ваши предложения и идеи будут обязательно реализованы на практике».

Программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС по развитию кадрового управленческого резерва разработана ведущими вузами, корпоративными университетами и инновационными центрами. Программа запущена в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина на базе ВШГУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач.

«Хотел бы вновь повторить: образовательная программа, которую вы прошли, уникальна, не имеет аналогов на самом деле. Вашими преподавателями стали лучшие управленцы страны. Мы так и делаем всегда, в каждом потоке, каждый год все эти три года. Вы смогли, надеюсь, получить самые передовые знания, компетенции. Причём обучение продолжается даже сейчас, летом, в период отпусков. Уверен, вы и дальше будете постоянно учиться новому, будете развивать лучшие свои профессиональные качества, навыки, и, конечно, человеческие качества. Именно без необходимых личных качеств на госслужбе, во всяком случае, делать нечего. В этой связи хочу особо подчеркнуть: главное для любого управленца — это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан. И государственная служба, она и называется «служба», потому что это служение — в данном случае гражданам России», — сказал Владимир Путин.

Президент отдельно поблагодарил слушателей программы за участие в акции взаимопомощи «Мы вместе»: «Хотел бы поблагодарить многих из вас и за активное участие в акции взаимопомощи «Мы вместе». В этот сложный период это чрезвычайно важная была акция, и хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы продолжаете эту волонтёрскую деятельность. Для вас это опыт настоящего гражданского служения, ведь какой бы пост человек ни занимал, он прежде всего всегда должен оставаться человеком. Только при этом условии ваши знания, передовые знания, безусловно, и компетенции будут работать на достижение главной цели — повышение благополучия и благосостояния граждан страны. Убеждён, вы приложите к этому все усилия, все ваши знания, все таланты, весь ваш жизненный опыт, а у многих из вас жизненный опыт уже достаточно серьезный. Искренне желаю вам успехов, всего вам доброго», — подчеркнул президент России.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал президенту о преимуществах обучения на программе: «Искренне хотел бы поблагодарить экспертов, преподавателей, которые буквально перевернули наше мировоззрение, наше понимание текущей ситуации. Они помогли нам понять, что на сегодняшний день требуется обществу, посмотреть в будущее, изучить современные технологии. […] У нас достаточно много было практических занятий, занятий по командообразованию. Я бы здесь, наверное, даже сделал акцент не на тех знаниях, которые мы получали в ходе этих занятий, а именно на том, что мы начинали наш образовательный процесс как команда однокашников: ребята, которые пришли, которые друг друга знали через телефонные справочники. А на сегодняшний день мы одна большая команда — команда единомышленников, команда друзей. У нас есть четкие горизонтальные связи, мы имеем возможность общаться в режиме коротких социальных коммуникаций, многие вопросы, с которыми мы сталкиваемся на работе, решаются значительно быстрее. И я здесь благодарен ребятам за то, что мы смогли сформировать такой дружный коллектив».

Антон Котяков в числе преимуществ программы также назвал командообразование и участие в социальных активностях: «Хочу также отметить, Владимир Владимирович, что многие из здесь присутствующих ребят — это еще и возможность пополнить свои команды на тех новых местах, куда мы на сегодняшний день приходим работать. Например, у меня сегодня в министерстве уже работают ребята, с которыми я здесь познакомился, здесь учился. Это для меня очень важно, потому что мы действительно команда единомышленников, мы друг друга понимаем буквально с полуслова. И, наверное, последнее, Владимир Владимирович. В ходе обучения в рамках данной программы всем нам позволили окунуться, почувствовать чувство социальной ответственности, социального служения. Мы участвовали в различных волонтерских акциях, мы посещали хосписы, лагеря для детей-инвалидов, и на сегодняшний день мне как министру это позволило изнутри почувствовать и понять проблемы системы, в которой я сегодня работают. Это в значительной степени мне помогает в моей повседневной деятельности. Поэтому спасибо вам большое, Владимир Владимирович, за то, что вы позволили и позволяете нам участвовать в таких образовательных программах».

Всего за три потока программы кадрового управленческого резерва 23 ее слушателя избраны главами регионов России, еще 6 — работают временно исполняющими обязанности губернаторов. 4 выпускника и слушателя в настоящее время являются министрами правительства РФ, один — генеральным прокурором России. Многие участники программы получали назначения во время обучения. 29 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров.

«Обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва сейчас успешно заканчивают 75 человек — это управленцы из органов государственной власти федерального и регионального уровней, топ-менеджеры государственных и частных компаний. Слушателями программы также являются 17 победителей конкурса управленцев «Лидеры России», — прокомментировал директор ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. — Во время обучения участники программы получили навыки по таким направлениям, как управление регионом, муниципалитетом; развитие образования и будущее образования; политика и реформы в области здравоохранения; формирование человеческого капитала: вызовы, стоящие перед рынком труда; развитие общественного транспорта; новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента; действия на случай ЧС; использование больших данных в гос управлении; цифровая трансформация государственного управления; повышение производительности труда, мотивация сотрудников; управление людьми; антикоррупционная политика и другие навыки».

Алексей Комиссаров уточнил, что во время регионального модуля программы участники решали задачи, поставленные губернаторами субъектов России: развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области; точки роста социально-экономического развития Курганской области; система управления регионом на основе сбора и анализа данных в Липецкой области; создание центра компетенций Арктики на базе Мурманского государственного технического университета (МГТУ) Мурманской области; повышение качества оказания медицинских услуг в условиях Крайнего Севера на основе стандартов цифрового контура в Ненецком автономном округе; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Нижегородской области; стратегия развития туризма в Горном Алтае; модернизация первичного звена медицинской помощи в Самарской области; развитие туристического потенциала в Ямало-Ненецком автономном округе

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал командообразование одним из ключевых преимуществ обучения на программе: «Я горд и счастлив тем, что познакомился с этими замечательными людьми, с этим коллективом, потому что за время обучения для меня все стали друзьями и товарищами. На спортивных площадках, в экстремальных условиях, в образовательных программах и модулях мы узнали друг друга, и сегодня с уверенностью можно сказать, что мы одна команда. Работая на региональном уровне, я хочу сказать, что немало вопросов, которые можно решить только совместными усилиями. Федеральный уровень власти, государственные корпорации, региональный, муниципальный [уровни] очень легко и удобно здесь объединились. Потому что все представители, которые здесь присутствуют, и два первых выпуска позволили очень оперативно решать вопросы для региона и для людей. И таких примеров, к счастью, много. Я хочу всем сказать за это огромное спасибо и за помощь, которую оказывают коллеги. Это быстро, просто и оперативно».

Заместитель губернатора г. Севастополя Мария Литовко рассказала президенту России, что стала участником программы развития кадрового управленческого резерва благодаря победе в конкурсе «Лидеры России»: «Я попала на программу благодаря победе в конкурсе «Лидеры России», и эта победа сейчас — самая важная победа в моей жизни. Во-первых, в прошлом году, в марте, сразу же после конкурса я получила возможность встретиться с вами, это было в Крыму, и вы поддержали мое предложение по развитию яхтенного туризма в России. Еще недавно я работала в яхтенном бизнесе на Карибах, в Европе, я видела, как это развивается там, но всегда мечтала, чтобы это направление развивалось и в нашей стране. За этот год уже произошли значительные изменения благодаря вашей поддержке. […] Конечно же, еще одним преимуществом победы стала возможность участия в программе, и это для меня большая честь — учиться у лучших управленцев, профессоров, экспертов. Каждый раз после модуля ты возвращаешься в регион одухотворенным, с новыми идеями, и это абсолютно практический опыт, практические знания, возможность расширить свое видение, возможность принимать нестандартные решения».

Заместитель руководителя Росимущества, победитель конкурса «Лидеры России» Михаил Попов поблагодарил президента за возможность обучения на программе: «Я, как и Мария, участвовал в конкурсе «Лидеры России», победил и был отобран на эту программу. Обучение на программе и общение с ребятами, с которыми мы действительно стали командой, привело меня к решению круто поменять свою жизнь: я решил из корпоративного сектора перейти на госслужбу, и несколько месяцев назад был назначен заместителем руководителя Росимущества. Служба, конечно, дает новые смыслы, новую большую ответственность. Многому предстоит еще учиться, но я сделаю все возможное, чтобы оправдать это высокое доверие. Еще два года назад я не мог и подумать, что участие в открытом конкурсе позволит мне оказаться на этой программе, в этом коллективе неравнодушных и очень профессиональных людей. Спасибо Вам большое за то, что такие программы есть и они развиваются».

В заключение видеоконференции президент России Владимир Путин обратился к участникам с напутствием: «Хочу пожелать вам успехов искренне еще раз. Поздравляю вас с окончанием обучения. То, что было сказано вначале о том, что у вас складывается такое определенное society, определенное сообщество тех, кто прошел эту подготовку в рамках подготовки кадрового управленческого резерва, — это очень здорово, очень хорошо. Вы чувствуете друг друга, понимаете друг друга, уже видите, кто на что способен. А я уверен, вы способны на очень многое. Всего вам самого хорошего.