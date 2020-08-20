Москва, , 21:00 — REGNUM Депутаты Московской городской думы от фракции КПРФ выступили с официальным заявлением относительно ситуации с задержанием по подозрению в мошенничестве своего коллеги, депутата Олега Шереметьева (КПРФ). Обращение размещено в официальном телеграм-канале фракции.

В нём депутаты выражают поддержку подозреваемому. Сам же инцидент они называют политическими репрессиями и требуют прекратить подобные действия. Обвинениям в адрес своего коллеги депутаты от КПРФ отказываются верить.

«Мы уверены, что преследование нашего товарища по фракции используется для очернения фракции и Коммунистической партии в целом, а нарушения процессуальных прав Олега Шереметьева говорят о политических мотивах преследования. Мы требуем справедливого, открытого и объективного разбирательства! Мы сделаем все для того, чтобы защитить члена нашей фракции, нашего товарища, при помощи наших юристов и адвокатов», — сказано в сообщении.

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