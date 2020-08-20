Париж, 20 августа 2020, 20:46 — REGNUM О своей готовности помочь российскому блогеру Алексею Навальному, находящемуся в коме, заявил 20 августа журналистам французский президент Эммануэль Макрон.
По итогам переговоров с германским федеральным канцлером Ангелой Меркель Макрон заявил, что и Париж, и Берлин «обеспокоены и огорчены ситуацией», в которой оказался Навальный.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель заявила после переговоров с Макроном, что нужно срочно внести ясность в ситуацию, в которой оказался Навальный, впавший в кому во время перелёта из Томска и Москву.
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