Париж, , 20:46 — REGNUM О своей готовности помочь российскому блогеру Алексею Навальному, находящемуся в коме, заявил 20 августа журналистам французский президент Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам переговоров с германским федеральным канцлером Ангелой Меркель Макрон заявил, что и Париж, и Берлин «обеспокоены и огорчены ситуацией», в которой оказался Навальный.

Макрон «Мы с канцлером обсудили это и, очевидно, готовы оказать всю необходимую поддержку Алексею Навальному, его близким по части медицины, убежища и защиты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель заявила после переговоров с Макроном, что нужно срочно внести ясность в ситуацию, в которой оказался Навальный, впавший в кому во время перелёта из Томска и Москву.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель потребовала быстро разобраться в ситуации с Навальным