Париж, , 20:46 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз совершенно не хочет, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий. Об этом глава Пятой республики сказал по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель о ситуации в Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Переговоры Макрона с Меркель состоялись в летней резиденции президента Франции — форте Брегансон. По словам Макрона, в Евросоюзе хотят, чтобы белорусы сами смогли организовать диалог между властью и гражданским обществом. Тем не менее Евросоюз готов сопровождать этот процесс, «если Белоруссия согласится на его посредничество».

В любом случае ЕС очень не хочет, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий.