Москва, , 20:42 — REGNUM России следует взять на себя ответственность и организовать новые выборы президента Белоруссии. Об этом заявил 20 августа кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Я не за тот чтобы свергать Лукашенко. Но было бы логично Российской Федерации выступить инициатором новых выборов в Белоруссии», — сказал Шахназаров.

По его мнению, действующего президента республики Александра Лукашенко следует допустить до участия в этих выборах. Причём в таком случае у него будут шансы на победу.

«Видя эту оппозицию, вы напрасно списываете его со счетов. Он еще выиграет эти выборы. У него есть все шансы выиграть, и этим он легитимирует эту власть», — заявил Шахназаров.

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