Москва, , 20:31 — REGNUM Украинские спецслужбы пытаются проводить на территории России боевые операции. Об этом заявил 20 августа военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украинские силовики Mil.gov.ua

«Диверсионно-боевые операции украинских спецслужб на территории России и масштабные провокации против граждан РФ — это уже доказанная реальность. С этим не спорят уже и в Киеве. В Киеве ищут утечку информации. Часть украинских элит грызёт другую. Кто-то эту операцию слил», — сказал Коротченко.

Подобные меры не могут не вызывать серьёзного беспокойства. По мнению военного эксперта, России следует отвечать на подобные террористические атаки «ударами на уничтожение».

Читайте также: ФСБ предотвратила попытку СБУ похитить лидера ополчения Донбасса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ заявили, что на территории России была задержана группа представителей украинских спецслужб, которые планировали похитить одного из лидеров ополчения Донбасса.