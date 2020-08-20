Вашингтон, 20 августа 2020, 20:20 — REGNUM Правительство США внесло в «черный список» по Сирии шестерых человек — высокопоставленных сирийских чиновников и руководителей нескольких сирийских воинских частей, 20 августа сообщает агентство Reuters.
США ввели санкции против пресс-секретаря президента Сирии Луны аль-Шибл, её мужа Мохамада Аммара Саати, а также руководства нескольких сирийских воинских частей и командующего Национальными силами обороны Фади Сакра.
Внесение в «черный список» подразумевает замораживание активов лиц в юрисдикции США и вводит запрет на ведение с ними бизнеса для американских граждан.
В «черном списке» правительства США уже находятся президент Сирии Башар Асад, члены его семьи и ближайшие сторонники.
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