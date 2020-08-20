Варшава, 20 августа 2020, 20:03 — REGNUM В Варшаве назначен новый министр иностранных дел Польши, сообщает 20 августа RMF 24.
Должность главы польского МИД занял экс-депутат сейма Збигнев Рау.
На этот пост Рау назначен решением польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.
Ранее Збигнев Рау занимал должность главы парламентской комиссии по иностранным делам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее подал в отставку министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
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