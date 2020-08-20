Москва, , 19:57 — REGNUM Позицию, согласно которой не нужно мешать диалогу власти и оппозиции в Белоруссии, выразили на переговорах российский министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель ОБСЕ Эди Рама, сообщили 20 августа в пресс-службе МИД РФ.

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Телефонный разговор состоялся по инициативе Рамы, который также является министром европейских и иностранных дел Албании, сегодня, 20 августа. Рама внёс предложение «содействовать диалогу властей и оппозиции» в Белоруссии.

«Министр отметил, что необходимо дать белорусам самим разобраться в своих делах, не мешать диалогу между властью и обществом и не навязывать ничего извне, избегать печального опыта «европейского посредничества» на Украине в феврале 2014 г.», — сообщили в МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров на тему Белоруссии провёл переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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