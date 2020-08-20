Рамалла , 20 августа 2020, 19:50 — REGNUM Военные Израиля заявили об обстреле позиций предполагаемых террористов на Западном берегу реки Иордан, 20 августа сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению военных, «отряд террористов» готовил нападение на транспортные средства на Западном берегу.
По заявлению палестинской стороны, пострадавшие в результате обстрела не являлись террористами. Погиб 16-летний Мохаммад Дамер Хамдан, еще двое человек получили ранения.
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