Сеул, , 19:46 — REGNUM Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве Северной Кореи. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Национальное агентство разведки Южной Кореи.

Утверждается, что Ким Чен Ын несколько отошел от непосредственного руководства страной. Часть его полномочий сосредоточили в руках высшие чиновники КНДР. Что касается его сестры Ким Е Чен, то она, по данным южнокорейской разведки, теперь ответственна за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. В то же время отмечается, что она все же не названа преемником Ким Чен Ына.

Стоит отметить, что Южная Корея довольно часто распространяет недостоверную информацию о Северной Корее. Тем не менее сестра Ким Чен Ына действительно стала чаще фигурировать на официальных мероприятиях в КНДР, а Ким Чен Ын наоборот, стал реже появляться на публике.