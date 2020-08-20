Минск, , 19:22 — REGNUM Председатель российского правительства Михаил Мишустин 20 августа продолжил обсуждение перспектив активизации российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества с главой белорусского правительства Романом Головченко. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

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"Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение. Рассмотрены также вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе расширение контактов профильных ведомств России и Белоруссии», — сказано в официальном сообщении.

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Накануне, 19 августа, главы правительств России и Белоруссии также созванивались, согласно официальным сообщениям, чтобы обсудить экономические вопросы. Согласно сообщению белорусского правительства, Головченко проинформировал Мишустина «о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране» и заверил, что «все сферы экономики, промышленный комплекс работают в штатном режиме».«В завершение разговора стороны подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства. По итогам даны конкретные поручения ведомствам двух стран по реализации достигнутых договоренностей», — проинформировала о состоявшихся 19 августа переговорах пресс-служба правительства Белоруссии.

Напомним, после голосования на выборах президента Белоруссии сотни тысяч граждан республики вышли на улицы, требуя прекращения правления Александра Лукашенко, прекращения избиений и пыток манифестантов, освобождения политзаключённых и новых выборов. Власти ответили жестокими репрессиями. После этого на крупнейших предприятиях Белоруссии началась забастовка.

Также напомним, Лукашенко застопорил реализацию договора о Союзном государстве и провёл выборную кампанию на националистической платформе с резкими голословными обвинениями в адрес России. Он захватил в заложники десятки российских граждан, на которых завели уголовные дела и недавно отпустили без извинений и компенсаций.

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