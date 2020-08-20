Венеция, Италия, , 19:20 — REGNUM Правоцентристская оппозиция, вероятно, выиграет четыре из шести региональных кампаний в провинциях, где губернаторские выборы пройдут в сентябре 2020 года, таковы данные соцопроса Tecne, опубликованные в четверг, 20 августа.

Предполагается, что правые сохранят за собой власть в Венето (Венеция) и Лигурии (Генуя), одержат победу в провинциях Марке и Пулья, где сейчас у власти либералы, но не сумеют выиграть у них в еще двух регионах — Кампанье (Неаполь) и Тоскане (Флоренция).

По данным социологов, в целом в Италии совокупный рейтинг трех партий правоцентристской оппозиции (во главе с «Лигой» Маттео Сальвини) опережает совокупный рейтинг трех партий коалиции (либералов, популистов и партии Маттео Ренци) на 7−10%.

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