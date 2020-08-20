Москва, , 19:15 — REGNUM Вопросы, касающиеся военных конфликтов в Сирии и в Ливии, обсудили сегодня, 20 августа, российский и турецкий министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Mid.ru

В ходе телефонных переговоров главы МИД договорились, что Москва и Анкара будут «оказывать всестороннюю поддержку работе Конституционного комитета в Женеве».

«Обозначена важность наращивания комплексного противодействия террористической угрозе, предотвращения новых вылазок террористов», — говорится в сообщении.

По Ливии у министров состоялся «обстоятельный обмен мнениями». Москва и Анкара подтвердили, что считают основой для мирного урегулирования ситуации в Ливии резолюцию 2510 СБ ООН и решение Берлинской конференции (состоялась 19 января 2020 г.).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по ситуации в Ливии Чавушоглу несколько дней назад провёл переговоры с американской стороной.

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