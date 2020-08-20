Турин, Италия, , 19:12 — REGNUM Итальянский сенатор Марция Казолати исключена из партии «Лига», сообщили представители партии в четверг, 20 августа.

Ранее стало известно, что несколько итальянских депутатов и сенаторов, в том числе Казолати, обратились в фонд социального обеспечения за получением пособия для пострадавших от последствий эпидемии коронавируса.

Обращение за пособием само по себе не является нарушением закона со стороны депутатов, но в «Лиге» (как и в других партиях) сочли, что это было крайне некорректным. Пособие предназначается для лишившихся доходов, в то время как официально задекларированный заработок Казолати за 2019 год составил чуть более 100 тысяч евро.

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