Багдад, , 18:54 — REGNUM Сроки вывода войск США из Ирака будет обсуждать специально созданная для этого совместная группа, сообщает 20 августа Bagdad Al Yaum.

О создании такой группы уже есть договорённость между Ираком и Соединёнными Штатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатором вывода американских войск из Ирака выступил президент США Дональд Трамп. Накануне, 19 августа, он заявил, что американский контингент почти покинул Ирак.

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