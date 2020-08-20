Майдугури, Нигерия, , 18:39 — REGNUM Не менее 20 членов группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убиты в ходе спецоперации в нигерийском штате Борно, сообщает 20 августа Синьхуа.

Нигерийская армия ведёт бой с террористами Voice of America

Спецоперацию, которая состоялась 17 августа, осуществили военные Нигерии. По месту дислокации экстремистов были нанесены авиаудары.

Удары наносились с вертолётов и самолётов. Как отметили военные, уничтожен логичтический центр террористов.

Накануне, 19 июня, СМИ распространили информацию, что в Борно в ходе спецоперации были уничтожены не менее восьми главарей «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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