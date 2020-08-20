Варшава, 20 августа 2020, 18:35 — REGNUM Министр стратегической энергетической инфраструктуры правительства Польши Петр Наимский заразился коронавирусом, 20 августа сообщает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Польше выявили 767 новых случаев COVID-19. Общее число случаев коронавирусной инфекции в стране составило 59 378, 1925 умерли от заболевания.
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