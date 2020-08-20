Москва, , 18:20 — REGNUM Размещение в Азии ракет средней и малой дальности наземного базирования американцами стало бы опасным витком гонки вооружений, сообщила 20 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Если США реализуют эти планы, это станет «дестабилизирующей мерой с точки зрения международной и региональной безопасности», отметила российский дипломат. Захарова подчеркнула, что этот шаг нацелен на противодействие Китаю.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что такие действия США создали бы дополнительные риски и для России, в том числе для объектов стратегического значения. И тогда Москве придётся принимать ответные меры.

Напомним, об инициативе обсудить с азиатскими странами размещение на их территории вышеуказанных ракет, рассматриваемой США, заявил накануне, 19 августа, Маршал Биллингсли — спецпредставитель Штатов по контролю над вооружениями.