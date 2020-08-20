Курган, , 18:12 — REGNUM В избиркоме Курганской области 20 августа 2020 года принято решение об исключении из списка кандидатов в депутаты регионального парламента седьмого созыва сенатора Сергея Лисовского. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Решение об исключения из списка сенатора Лисовского принято на основании его личного заявления, которое было направлено в адрес Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», отмечают в облизбиркоме.

Однако Сергей Лисовский остаётся членом президиума Курганского областного отделения «Единой России». По информации Ura.ru, снявшись с предвыборной гонки, сенатор «может получить пост чиновника в одной из федеральных структур».

Напомним, выборы в Курганскую областную думу седьмого созыва намечены на 13 сентября 2020 года.