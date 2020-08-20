Нью-Йорк, США, 20 августа 2020, 17:59 — REGNUM Попытка США провести в Совете Безопасности ООН резолюции по антииранским санкциям встретит противодействие со стороны России, сообщил 20 августа журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Российский дипломат отметил, что у Вашингтона нет ни юридического права настаивать на санкциях в СБ ООН, ни «причины инициировать этот процесс».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп, как заявили в Госдепе, запланировал инициировать в Совете Безопасности ООН возобновление действий резолюций, которые ранее вводили санкции против Ирана.
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