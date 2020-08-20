Нью-Йорк, США, , 17:59 — REGNUM Попытка США провести в Совете Безопасности ООН резолюции по антииранским санкциям встретит противодействие со стороны России, сообщил 20 августа журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Russiaun.ru

Небензя «Конечно, мы будем противостоять этому».

Российский дипломат отметил, что у Вашингтона нет ни юридического права настаивать на санкциях в СБ ООН, ни «причины инициировать этот процесс».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп, как заявили в Госдепе, запланировал инициировать в Совете Безопасности ООН возобновление действий резолюций, которые ранее вводили санкции против Ирана.

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