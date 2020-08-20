Москва, , 17:50 — REGNUM Российский истребитель Су-30СМ вынудил самолеты-разведчики Франции и Британии отвернуть от границы РФ, сообщает 20 августа российский Национальный центр управления обороной.

Две воздушные цели были обнаружены над нейтральными водами Черного моря, они шли курсом к госгранице Российской Федерации.

«Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных сил Южного военного округа», — указано в сообщении.

Воздушные объекты были опознаны как самолеты-разведчики Atlantiс-II ВМС Франции и Sentinel-R1 ВВС Британии. После того как они поменяли курс и начали удаляться от границы РФ российский истребитель вернулся на свою базу.

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