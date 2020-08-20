Вашингтон, , 17:47 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о расширении санкций в отношении Сирии. Об этом сообщает 20 августа пресс-служба министерства финансов США.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как уточняется, в американский санкционный список дополнительно включены шесть граждан Сирии из ближайшего окружения президента страны Башара Асада.

В частности, среди попавших под санкции оказался руководитель пресс-службы сирийского лидера.

Напомним, ранее на неделе спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон намерен сохранять и расширять санкции в отношении представителей власти и военного руководства Сирии, а также тех, кто поддерживает политику Башара Асада.

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