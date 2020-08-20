Чебоксары, , 17:13 — REGNUM В Чувашии самый большой избирательный фонд среди пяти кандидатов на пост главы республики — у врио главы региона Олега Николаева: получено более 24 млн рублей. У остальных четырёх претендентов в избирательный фонд поступило менее 1 млн рублей. Об этом свидетельствуют первые финансовые отчёты кандидатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Больше всего средств поступило в избирательный фонд врио главы Чувашии Олега Николаева, который баллотируется самовыдвиженцем и ранее получил поддержку «Единой России», «Родины» и родной для него «Справедливой России». На 21 июля перечислено 24,4 млн рублей, в том числе 23,625 млн рублей составили добровольные пожертвования юридических лиц. Израсходовано почти 8,16 млн рублей.

Кандидат от ЛДПР Константин Степанов вложил 500 тыс. рублей собственных средств, представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Николай Степанов — 100 тыс. рублей, каждый потратил по 28 тыс. рублей. Кандидаты Александр Андреев (КПРФ) и Сергей Матвеев («Патриоты России») перечислили в свой избирательный фонд по 30 тыс. рублей собственных средств, все они потрачены.

«На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании», — указано в финансовых отчётах кандидатов.

Отметим, что весной 2020 года закон о выборах главы Чувашии был скорректирован в части увеличения избирательного фонда кандидатов с 30 до 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Чувашии пройдут выборы главы республики.

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