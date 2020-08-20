Москва, , 17:11 — REGNUM К информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын делегировал часть своих полномочий, следует относиться очень осторожно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Так он прокомментировал новость о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал часть полномочий своим ближайшим помощникам, в том числе и своей младшей сестре Ким Ё Чжон.

Ким Чен Ын Kcna.kp

«К таким сообщениям надо относиться очень и очень настороженно. Дело в том, что источником этого сообщения является попавший в распоряжение прессы через парламент отчет национальной службы разведки Республики Корея, в котором говорится о том, что Ким Чен Ын решил делегировать часть полномочий, — пояснил Ланьков. — Но не надо относиться к ситуации упрощенно. Например, в РФ очень часто сам факт того, что что-то появилось в сообщениях южнокорейской разведки, вызывает реакцию в стиле «это все пропаганда!». Это не так. Но это не значит и того, что южнокорейская разведка всегда говорит правду. Нет ни одной разведки в мире, в задачи которой входило бы говорение правды. Однако то обстоятельство, что эта информация содержится в отчете, который опирается на какие-то слухи, какие-то сообщения отдельных агентов, может быть хорошо информированных, все равно заставляет относиться к этим сообщениям с достаточной настороженностью».

Как пояснил Ланьков, едва ли у южнокорейской разведки есть абсолютно надежные источники, которые сообщают ей, что происходит в высшем северокорейском руководстве.

«Если они и есть, она их, естественно, не будет подставлять. Поэтому, скорее всего, мы имеем дело с неким дайджестом слухов, которые ходят среди северокорейских руководящих работников среднего уровня», — подчеркнул Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации агентства Yonhap, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своим ближайшим помощникам. Предполагается, что часть полномочий, в особенности в экономической сфере, была передана новому председателю правительства Ким Док Хуну и заместителю председателя Госсовета Пак Бон Дю.

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