Москва, , 17:09 — REGNUM Соединённым Штатам не удастся продавить в СБ ООН инициативу по возобновлению антииранских санкций, сообщила 20 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мыльные пузыри Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что попытка США заставить ООН восстановить действия резолюций по антииранским санкциям безосновательна и обречена на провал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о намерении добиться, чтобы СБ ООН снова ввёл в действие резолюции, накладывающие санкции на Иран, заявил накануне, 19 августа, американский госсекретарь Майк Помпео.

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